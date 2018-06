Läti õlletootjad mures: õlu on otsakorral

Läti infoagentuuri LETA korraldatud uuringust selgus, et suurel osal Läti õlletootjatest on sooja maikuu tõttu õllevarud otsakorrale jõudmas. Õlletootja Tērvetes Al turundusdirektori Raimonds Šerensi sõnul ei jõua nende ettevõttes õlu enam mitte laohoonesse, vaid otse kaubaautosse, millega see otse poelettidele viiakse. «Me ei osanud nii suurt nõudlust ette näha. Juba aprillis tõusis õllemüük mullusega võrreldes 43 protsenti, mis tähendab, et müüsime aprillis maha suure osa suveks mõeldud õlut,» sõnas Šerens. «Praeguseks seisavad laohooned tühjad, sest õlu läheb otse tootmisest poelettidele.»

Šerensi sõnul on ettevõttel sel aastal plaanis ehitada uus laohoone, mis aitaks neil tõsta tootlikkust rohkem kui 20 protsenti, et vastata turu järjest suurenevale nõudlusele.

Õllepruulikoja Uldis Pumpursi toodetud Uzavasi õlu on nii laost kui ka poelettidelt juba otsa lõppenud. Uldis Pumpursi juhatuse liikme Uljes Pumpursi sõnul on õlle nõudlus maikuus eelmise aastaga võrreldes kasvanud, kuid Uzavasi õllemüük on püsinud eelmise aasta tasemel, sest tipphooaja alguses alustas ettevõtte investeerimisprojektiga, mis võimaldaks neil tulevikus ka talvel õlut toota ning seeläbi suurendaks tootmisvõimsust. «Järgmisel nädalal jätkame tootmist ning loodame siis ka taastada tekkinud augu müügis,» sõnas ta.