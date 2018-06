Ametnik: aasta lõpuks peaks saabuma selgus toidurassismi teemal

Euroopa Komisjoni teaduse ja teadmistega nõuandva üksuse Joint Research Centre (JRC) toidupettuse ja selle ennetamise ala juht Franz Ulberthi sõnul on toidurassismi uurimine praegu nende peamine ülesanne. «Ka Juncker rääkis oma kõnes, et on lubamatu, kui ühe brändi toode maitseb liikmesriikides erinevalt,» sõnas ta.

Joint Research Centre (JRC) toidupettuse ja selle ennetamise ala juht Franz Ulberth. FOTO: Maria Joost/Postimees

JRC tegeleb hetkel toidurassismi tuvastamisega ning kui peaks selguma, et mõni toode on ühes liikmesriigis kvaliteetsem kui teises, siis saavad nad selle info Euroopa Komisjonile edasi anda. Nemad võtavad sel juhul kasutusele vajalikud meetmed. Selleks kogub JRC aga igast liikmesriigist toiduproove, et neid seejärel omavahel võrrelda. Tulemused plaanitakse kaardistada ja avalikustada aasta lõpuks.

Kõige raskem selle ülesande juures on aga objektiivselt kvaliteedi mõistmine. Ulberthi sõnul on üks kvaliteedi määramise viis kasutada tootja enda retsepti, et siis mõõta, kas tooted vastavad sellele.

Teine võimalus on aga kontrollida, kas tarbija ootused vastavad tegelikkusele. See on aga hulga subjektiivsem, sest paljudes riikides erinevad maitse-eelistused: see, mis ühes riigis maitseb hästi, ei pruugi seda olla teises riigis. «Tarbija jaoks on oluline ootus ja tarbimisel saadud kogemus,» märkis Ulberth. «Lõpuks loeb, kas sina kui tarbija oled rahul sellega, mis sa said.»

Kui aga peaks siiski selguma, et mõni toode erineb riigiti, siis uuritakse selle põhjuseid lähemalt ning kohe süüdistusi ei esitata, sest paljud tooted erinevad ka tooraine saadavuse poolest. Näiteks võib mõnes riigis maitsta mõni toode teistmoodi, sest tootjal on mõistlikum kasutada kohalikku toorainet.