Gonsiori tänava remont tekitas Selveris kliendipõua

Torupilli Selverit pärast teeremondi algust külastanud on märganud, et poes on kliente hõredalt isegi tipptunnil, vahendab ERR uudised. Selveri turundusosakonna veebijuht Jürg Samel kinnitas, et Gonsiori tänava remont mõjutab selle poe tööd olulisel määral, kuid märkis samas, et poekett pole analüüsinud, kui suurt kahju remondi tõttu kantakse, sest numbriliste järelduste tegemiseks on veel vara.