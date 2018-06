Hollandi kohvik segas jäätise valuvaigistiga

Hollandi väikelinnas asuv kohvik Nagelkerke on loonud jäätise, mis sisaldab endas ka valuvaigistavat ravimit paratsetamooli. Idee pärines asjaolust, et pärast suuri pidustusi on inimestel pohmell ning sellisel juhul oleks neil võimalik oma peavalu jäätisega leevendada.

Hollandi toidu-ja tarbijakaitseamet sõnas, et sellist toodet ei tohi müüa. Kui tootes on teatud määral valuvaigistavat ravimit, siis peab sellise jäätise müümiseks olema ravimiameti luba.

Kohviku omanik Jan Nagelkerke märkis, et kuigi nad ei tohi jäätist müüa, on see neil letil väljas siiski, et inimesed saaksid vaadata ja naerda.