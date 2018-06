Kahvliahvid soovitavad: M’tabbal ehk baklažaan tahiiniga

Pese ja kuivata baklažaanid. Nende küpsetamiseks on mitu varianti. Üks võimalus on seda teha gaasipliidil, sest siis saab baklažaan külge ägedalt suitsuse meki, mis on M’tabbalile iseloomulik. Selleks lükka viljadele tagumisest otsast sisse metallist kahvel, et neid oleks hõlbus tulel ringi keerata. Aseta baklažaanid gaasitulele. Küpseta igas küljest, kuni tõmbuvad kortsu ja on korralikult kõrbenud. Teine variant on vilju küpsetada ahjus: tee kahvliga täksud sisse ja aseta siis nii tunniks kuuma ahju, kuni baklažaan on eeskujulikult kokku vajunud. Kolmas variant: grilli.