Jalgpalli MM kasvatab nõudlust uute telerite järele

«Senine kogemus on näidanud, et inimesed soovivad tippvõistlustele kaasa elada uue ja korraliku suurusega teleekraani vahendusel. Erand pole ka sel nädalal algav jalgpalli MM Venemaal,» tõdes Raudsepp.

Suuruse arvestuses on viimase aja üks populaarsemaid valikuid 50-tolline ekraan, kuid üha enam langeb valik ka 55- ja 60-tollise ekraani kasuks, ehk aina rohkem lähevad kaubaks nii Samsungi kui LG kallimad tippmudelid.

«Loomulikult mängib siin rolli ka see, et koostöös teleritootjatega leiab tänasest valikust väga häid pakkumisi, kus hinnad on tavapärasest kuni mitusada eurot soodsamad,» lisas Raudsepp.