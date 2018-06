Mida teha, kui ei saa soovitud erialale sisse?

Sageli on populaarsematele erialadele konkursid suured ning võib juhtuda, et soovitud erialane sissastumine esimesel korral ei õnnestu. Mida teha, kui esialgne plaan tuleb ümber mõelda? Rajaleidja karjäärispetsialistid pakuvad välja mõningad võimalused, mille abil oma järgmisi samme kavandada.

Lisavastuvõtt. Nii mõneski koolis toimuvad sügisel veel lisavastuvõtud. Enamasti on tegemist kutsekoolidega ning erialadega, kuhu ei olnud esimesel korral loodetud arv sisseastujaid. Samuti võivad mõned algselt vastu võetud õpilaskandidaadid loobuda õpingutest ning pingeridades tahapoole jäänutel tekib uus võimalus. Kindlasti tasub seda varianti kaaluda siis, kui endal on huvi nende erialade vastu. Seda, kas ja millistes koolides ning erialadel on lisavastuvõtud, tasub uurida koolide kodulehtedelt. Kutsekoolide kontaktid leiad Kutseharidus.ee lehelt ja kõrgkoolide kontaktid siit.

Kõigist soovitustest tähtsaim on säilitada rõõmus meel ja positiivne suhtumine. Ei ole olemas möödapääsmatuid olukordi - mitte midagi ei juhtu, kui sellel aastal ei õnnestunud huvipakkuvale erialale sisse saada, see võib õnnestuda järgmine aasta. Kui on kindel huvi konkreetse eriala vastu ja töötad selle nimel, siis jõuad selleni ühel või teisel moel. Kui aga pole veel kindlat suunda välja kujunenud, siis võib see aasta olla võimalus endast ja oma valikutest teadlikumaks saada. Mujal maailmas on üsna levinud, et teadlikult võetakse aasta vabaks ning püütakse selle aasta jooksul välja mõelda, mida oma tulevikuga peale hakata. Ole uudishimulik, uuri oma võimalusi ja küsi julgelt abi ka teistelt!