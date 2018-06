Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ja Maxima tegevdirektor Vygintas Šapokas allkirjastasid Tallinnas koostööleppe.

Töötukassa tööandjate teenuste teenusejuht Livia Laas ütles, et Maxima koostöölepe on töötukassale järjekorras juba 45 ning selle sõlmimist on pikalt ette valmistatud.

«Koostöö Maxima ning Eesti Töötukassa vahel on kestnud kokku 14 aastat. Tööandja on teinud läbi suure hulga muutuseid, et meie koostööleppe partneriks saada. Alates 2016. aasta sügisest toimub aktiivne koostöö ning ettevõte on tegutsenud koostöölepingu sõlmimise nimel sihipäraselt ning kasutanud aktiivselt kõiki uusi töötukassa teenuseid,» märkis Laas.

Maxima tegevdirektor Vygintas Šapokas ütles, et töötukassa on ettevõttele oluline partner, sealjuures ka hea mentor, kes annab nõu ja juhendab näiteks vähenenud töövõimega tööjõu ettevalmistamisel ja seda nii proovitöö kui tööpraktika võimalust pakkudes.

Koostöölepe on heaks näiteks, kuidas era- ja avalik sektor saavad koos igapäeva tööelu paremaks muuta ning kinnituseks, et koostöö jätkub. «Koostöös aitame leida eneseteostust neile, kes vajavad tuge. Olgu nendeks kõrge töötusega piirkondade, vähenenud töövõimega või päris nullist alustavad tööotsijad,» rõhutas Šapokas.

Ettevõte värbab aktiivselt töötukassa kaudu üle Eesti, sõlmitud on tugiisiku teenuse leping ja korraldatud nõustamisi erivajadustega inimeste tööle võtmiseks. Maxima kauplustes töötab ligi 400 vähenenud töövõimega inimest. Personalile on korraldatud infopäevi, et tutvustada programmi Tööta ja Õpi võimalusi. Lisaks pakutakse suvel alaealistele töötamise võimalust.

2017. aastal tunnustas Eesti Töötukassa jaeketti tiitliga Tallinna ja Harjumaa parim tööandja.

Koostöölepete sõlmimist alustas töötukassa 2012. aastal ja eesmärk on jõuda koostöölepeteni igas maakonnas töötukassa jaoks oluliste ettevõtetega.