Turu-uuringute keskuse Euromonitor kogutud andmetest on näha, et üle poole meeskondadest kannab tänavu spordirõivaste suurbrändide Adidas ja Nike tooteid. Favoriitide seas on nad samuti esindatud, kuid ühe erandiga – Uruguay meeskond on otsustanud Puma riiete kasuks.