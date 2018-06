Selgusid eestlaste seas kõige tuntumad e-poed

Kantar Emori äsja valminud e-kaubanduse trendiuuringust selgub, et kõige tuntum e-pood on Kaup24, mida teab spontaanselt nimetada 35 protsenti Eesti elanikest. Aastaga on Kaup24 tuntus ja edumaa teiste e-poodide eest veelgi kasvanud.