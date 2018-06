Suvi käes: kuidas grillida turvaliselt?

Et mõnusa istumisena kavandatud suvegrill ei lõpeks ootamatult kiirabis, on Rakvere ja Päästeamet kirja pannud lihtsad nõuanded, mida järgides on ohutu ja maitsev suvi garanteeritud.

Grilli töökindluse kontrollimine

Esimese sammuna veendu alati, et seisnud grill on töökorras. Erilist tähelepanu peaks pöörama just gaasigrillide seisukorrale. Gaasilekke kontrollimiseks sega võrdsetes osades vett ja nõudepesuvahendit ning määri sellega kõik ühenduskohad ja voolikud. Seejärel lülita gaas sisse. Kui seebist hakkavad tekkima suured mullid, on see märk voolikus olevatest väikestest aukudest või nõrkadest ühenduskohtadest. Probleemide ilmnemisel tuleb alati kutsuda spetsialist, kes oskab grilli parandada. Vigase grilli kasutamine võib ohtu seada nii teie kui kaaslaste tervise ja elu. Enne uue grilli kasutamist loe kindlasti läbi ka kasutusjuhend ning tutvu ohutusnõuetega. Grilli töökindluse ja ohutuse tagab ka selle regulaarne puhastamine. Korrapärase hoolduseta koguneb rasv grilli pinnale ja on tulele meelepäraseks roaks.

Grillimiseks turvaline koht

Äärmiselt oluline on paigutada grill ohutusse kaugusesse majast, garaažist, rõdust, põlevmaterjalidest, metsast ja kuivanud taimestikust. Lahtise leegiga grilli puhul on see vahemaa vähemalt 5 meetrit, söegrillil aga minimaalselt kaks meetrit. Päästeamet tuletab meelde, et tänavu mais ja juunis kehtib Eesti metsades suure tuleohuga aeg. Tasub meeles pidada, et suure tuleohuga ajal on keelatud metsas ja maastikul grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine sh selleks ettevalmistatud kohas.

Hoolimata grilli suurusest ei sobi grillimiseks mistahes siseruumid. Lisaks tuleohule, eraldavad grillid äärmiselt ohtlikku värvita ja lõhnata vingugaasi, mis ebapiisava õhutusega ruumis võib olla surmavaks nii lemmikloomadele kui inimestele. Kuna kortermaja rõdu ja terrass on hoone osadeks, on sealgi grillimine keelatud.

Grilli turvalisse kaugusesse asetanud, veendu, et suvine abiline asetseks stabiilsel pinnasel. Kõikuv grill võib kergest ümber minna ja kujutab seetõttu suurt tuleohtu.

Grilli süütamine

Grilli süütamisel ei tohi kasutada tuleohtlikke vedelikke nagu bensiini ja atsetoon, mis võivad tekitada raskeid põletusi põhjustava plahvatuse. Leekidest tuleb eemal hoida ka alkohoolsed joogid. Grilli süütamiseks sobivad üksnes selleks mõeldud süütevedelikud.

Valage süütevedelikku küttematerjalile ning oodake, kuni see imendub ning alles seejärel süüdake tuli ettevaatlikult pikkade tikkudega. Oluline on meeles pidada, et juba põlevale grillile ei tohi süütevedelikku juurde valada. Üha populaarsema gaasigrilli kaas tuleb aga süütamise ajaks avada, et vältida gaasi kogunemist kaane alla. Kinnise kaanega gaasigrilli süüdates võib tulejuga suure hooga vastu süütaja nägu lennata ning põletushaavu tekitada.

Grilli valvamine

Elavat tuld ei tohi jätta valveta, sest õnnetuse korral ei ole väga palju aega reageerimiseks. Leekide leviala ja suurus kahekordistuvad iga minutiga. Seega on eriti oluline teha kõik ettevalmistused enne tule süütamist, et ei tekiks vajadust isegi minutiks tuppa minna.

Tihtipeale on grillimine seotud vabaõhupuhkusega pere ja sõprade ringis, mistõttu tuleb grilli kasutades hoolega silma peal hoida ka pere pisematel.

Tähelepanu peaks pöörama sellele, et lapsed ei läheneks grillile ega mängiks selle läheduses. Samuti ei tohi lastel lubada grilli süütamises osaleda või usaldada neile grilli valvamist ka vanemate juuresolekul. Kuna grill on veel pikalt pärast kasutamist tuline, ei tohiks seda kuuri või garaaži viia enne täielikku jahtumist.

Grillimeistri turvavarustus

Turvavarustuse esimeseks komponendiks on kindlasti ohutusnõuete järgimine. Lisaks võiks suuremate leekide ohjamiseks olla käeulatuses ka veega täidetud prits.

Tublil grillijal peaks ka mõne sammu kaugusel olema tulekustuti ning teadmised, kuidas seda vajadusel kasutada. Kokal ei tohi kindlasti olla pikki lohvakaid varrukaid, lehvivate hõlmadega jakki ega teisi riideesemeid, mis kergelt tuld võivad võtta. Liha ja kala grillimiseks tuleb aga kasutada ette nähtud pikkade vartega köögiriistasid.

Õnnetuse korral