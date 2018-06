Või asendatakse esimese pressi oliiviõli rafineeritud oliiviõliga. Ühtlasi võib tootja tarbijat petta ka geograafiliselt: näiteks seisab sedelil päritolumaana Itaalia, kuid tegelikult on õli pärit Indoneesiast. Tarbija petmine on ka see, kui tootja väidab, et nende õli on toodetud vastutustundlikult, kuid tegelikult ei ole.