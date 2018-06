Omniva paigaldas viis uut pakiautomaati

Selle aasta jooksul on uued automaadid jõudnud veel 13 asukohta, lisaks on saanud laienduse ka 14 olemasolevat ning väga populaarseks osutunud pakiautomaati. Kokku on Omniva pakiautomaadid jõudnud praegu 143 asukohta ning 61 linna ja asulasse Eestis.

Omniva juhatuse liikme Ansi Arumeele sõnul on pakiautomaadid tänu oma kiirele levikule ning kasutusmugavusele kogu Baltikumi inimeste esimeseks tarne-eelistuseks. «Uuringud näitavad, et üle 80 protsendi pakisaajatest ja saatjatest eelistab võimalusel pakkide saatmiseks ja kättesaamiseks pigem pakiautomaati – see on lihtne kasutada, mugav, kiire ning pidevalt kättesaadav,» selgitas Arumeel pressiteates.