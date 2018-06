“Minu parim retsept” võistlustöö: kaerahelbe-maasikavahutort krõbedal kaerahelbepõhjal

E-toidupoe FreshGO retseptivõistluse “Minu parim retsept” esimese osaleja retsept on inspireeritud suvest, maasikatest ning praegu eriti populaarsest üleööpudrust. Retsepti üheks põhikoostisosaks on kaerahelbed, mida on kasutatud kolmel erineval moel: krõbedas küpsisepõhjas, kaerahelbevahus ning röstituna koos kaneeli ja suhkruga tordi peal.