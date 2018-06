Liisi järelmaksukaart sai maksuvõime tagasi

AS-i Koduliising uus partner makseteenuste vahendamisel on AS Wallester. Hetkel on häiritud veel vaid uute kaartide väljastamine, kuid seegi taastub üsna pea. Uute kaartide väljastamise kõrval vahetatakse lähiajal välja ka olemasolevad kaardid, klientidele see kulutusi ega tingimuste muutusi kaasa ei too.