HINNAVÕRDLUS Kust saab jaanikaubad odavamalt, poest või turult?

Hinnavõrdlusest võib järeldada, et soodsaima ostukorvi saab turu ja poetooteid kombineerides. Näiteks tasub turult ostma minna erinevaid maasikaid, mureleid, soolakurki ja värsket Eesti kartulit. Turuhindadega ei anna aga võrreldagi poest saadavate jääsalati, hapukoore või õunamahla hinda.

Rimi pressiesindaja Katrin Batsi sõnul on jaekaubanduses jaanipäeva periood jõulude järel müügimahtudelt suuruselt teisel kohal, mistõttu ka kõrgendatud tähelepanu all. «Suures pildis on jaanipäeva ostukorv traditsiooniline – grilltooted, arbuusid-melonid, erinevad joogid,» rääkis Bats.