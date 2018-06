Eestis on linn, kus kütus on odavam kui mujal. Miks?

Näiteks maksis Kuressaare lähedal tanklas bensiiniliiter 1,317 eurot ja diisliliiter 1,267 eurot, mis on keskeltläbi 5 senti odavam kui mandri Eestis. See tähendab, et näiteks 60 liitri bensiini tankimisel on võimalik säästa pea 3 eurot.

Kütuse hind Alexela Saaremaa tanklas. FOTO: Erakogu

Mis on sellise erinevuse taga? Alexela Groupi juhatuse liige Alan Vaht selgitas, et Kuressaare on tõusnud Eesti suvepealinnaks, mis tähendab, et seal käib väga palju puhkajaid. «Neid me püüamegi,» märkis Vaht.

Tema sõnul võideldakse Eesti kütuseturul iga liitri pärast ja tihe konkurents surub hindu alla. Kuna Saaremaa on suvitajate hulgas atraktiivne, loodetakse madalamate hindadega käivet suurendada ja klienti poodi tuua, et ta sealt snäkke ja jooke ostaks. Teatavasti tuleb lõviosa kütusefirmade kasumist just poe ja kohvikute müügist.