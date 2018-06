Prisma avab täna Tallinnas teise ööpoe

AS Prisma Peremarket tegevjuhi Jussi Nummelini sõnul näitab märtsi alguses Eesti esimese 24/7 hüpermarketina avatud Sikupilli Prisma edu, et Tallinna ja selle lähiümbruse elanikel on huvi ja vajadus tööstuskaupade poe järele, mis on avatud ka hilistel õhtu- ja varastel hommikutundidel.