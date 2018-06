Postimees Jaapanis: läbipaistev Coca-Cola ja latte? Jaapani uus veider trend

Trendi taga on tootjate sõnul jaapanlaste privaatsuse armastus ja hirm sotsiaalse hukkamõistu ees. Nimelt võimaldavad uued joogid varjata tööl paremini kolleegide eest, mida sa täpsemalt jood ning samas jätta endast ka tervisliku(ma) eluviisiga inimese mulje. Kohalik õlletootja Suntory reklaamib isegi, et nende läbipaistvat alkoholivaba õlut saab rahumeeli tööl pruukida ilma kellegi hukkamõistuta.

Nüüdseks juba mitmed välja lastud joogid (näiteks läbipaistev piimatee) kõlavad esmapilgul suisa hullumeelsetena. Tahes-tahtmata tekib küsimus, et kuidas selliseid jooke õigupoolest valmistatakse? Coca-Cola jättis näiteks oma joogist välja musta karamelli ja asendas selle tekitatud maitse mitmesuguste maitseainete ja mahlaga. Teiste jookidega on juba aga üksjagu keerulisem.

Esmapilgul võiks mõelda, et pudelitee puhul jäeti tee osa üldse välja ja asendati see lihtsalt magusa veega. Alljärgnev video näitab aga, et veeaur lastakse läbi teelehtede, mis võtab kaasa maitse, kuid jätab maha värvi.

Kuidas on lood aga piimatootega nagu Asahi Clear Latte? Tuleb välja, et piimast võetakse (mingit moodi) välja selle mineraalid ja laktoos ning maha jäetakse valge värvi andev rasv ja proteiin.

Postimehel õnnestus hankida kolm läbipaistvat toodet. Suntory läbipaistev alkoholivaba õlu polnud selle artikli kirjutamise hetkel veel (õnneks) saadaval.

1) Coca-Cola Clear

FOTO: Rait Piir

Coca-Colale omane maitse on tõepoolest olemas, kuigi maitses on tavapärasest rohkem tunda sidrunit. Puudu on Coca-Colale omane lõhn, mis on samuti muutunud tsitruselisemaks. Jook on võrdlemisi kuiv ja tavalise versiooniga võrreldes mitte päris nii magus. Sobib ilmselt hästi inimestele, kes ei taha väga magusaid karastusjooke. Väidetavalt on joogis 0 kalorit.

2) Suntory Premium Morning Tea

FOTO: Rait Piir

Tegu on virsiku maitselise pudeliteega, mis on õnneks või kahjuks sarnastest värvilistest pudeliteedest nii maitselt kui lõhnalt pea eristamatu. Maitselt üpris magus ja suhkrune.

3) Asahi Clear Latte

FOTO: Rait Piir

See võib kõlada uskumatult, aga sellel läbipaistval vedelikul on tõepoolest kohvi lõhn, kuigi selgelt on eristatav ka mingisugune tugev piimapulbri sarnane aroom. Joogi maitses on nii kohvi kui ka piim selgelt olemas, kuid vägisi jääb mulje nagu lattet oleks veega lahjendatud või siis nagu oleks keegi unustanud jääkuubikud liiga kauaks jääkohvi sisse. Kõik õiged asjad on justkui olemas, aga maitse on väga vesine. Clear Latte ei sisalda ka kofeiini.

FOTO: Rait Piir