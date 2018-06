Asjatundjad soovitavad: milline alkoholivaba õlu sobib päris õlut asendama?

Dominici restoranis toimunud alkoholivabade õllede pimetesti jaoks said kokku Eesti Sommeljeede erakooli direktor Ene Ojaveski, restoran Platz õllesommeljee Juks Ojaperv, SIP veini-ja õllepoe omanik ja sommeljee Urmas Linnamägi ja Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni president Kristjan Markii. Kõik alkoholivabad õlled valati pokaalidesse teises ruumis.

Sommeljeed hindasid õllesid viie punktiskaalal, kusjuures hindamist alustati pärast kolmanda õlle proovimist. «See on kalibreerimise aeg. Tihti on see, et esimene saab natukene peksa, teine saab natukene kõrgema hinde ja siis kolmandast hakkab asi paika loksuma,» selgitas Kristjan. Hinnati välimust, aroomi, maitset ja ka seda, kas tegemist on sobiva asendusega alkoholiga õllele.

Esimesenaastus võistlustulle Saku GO. Kullipilgul asus žürii õlle hindama ja pokaale keerutama, et vahtu hinnata. «Kaob kiirelt, õhuline pitsmuster,» kommenteeris Kristjan. «Värvus on ilus kuldkollane,» sõnas Urmas ja lisas, et lõhna poolest on klassikaline eesti õlle lõhn. Ene leidis, et maitse on natukene vesine. «Aga mis ongi alkoholivaba õlle juures kõige raskem, on kompenseerida alkoholi puudujääki. Alkohol on see, mis ikkagi keha ja maitse annab,» rääkis Kristjan. Üheskoos aga nõustuti, et sobiks hästi saunaõlleks. «Õlle element on ikka sees,» märkis Urmas.

Teisena serveeriti Bavaria alkoholivaba õlut. «Messingi värvi – ilus läikima löödud messing,» kommenteeris Ene ja lisas, et aroom meenutab kodust meeõlut. Maitse puhul leidsid sommeljeed, et tegemist on pigem magusama õllega, mis sobib pigem heledamate lihade ja pastatoitude juurde.

Pulsi puhul jäi sommeljeedele esimesena silma värv, mis oli võrreldes eelmise kahega natukene tugevam. «Aroom on suhteliselt tagasihoidlik,» märkis Ene. «Minu arust see kaunistab seda, mitte ükski lõhn ei domineeri üle,» lisas Urmas. Juks leidis, et õlle maitse on üsna hästi balansis, «Magus, mõru ja keha ka,» iseloomustas ta maitset. Kokkuvõtvalt leiti, et tegemist on tasakaalus korraliku janukustutajaga.

Neljandana prooviti Baltika 0 alkoholivaba õlu, mis on läbi aastate palju tarbijatelt palju kiita saanud. Värvuse poolest paistis õlu sommeljeedele roheka tooniga. «Esimene ilus vaht,» märkis Ene. Aroomis oli tsitrust tunda ja pärast maitsmist tunnistasid sommeljeed, et ka maitses on tsitrust tunda. «Selline laimi, mitte sidruni maitse,» märkis Urmas. «Õlu, kus ei ole mitte midagi huvitavat, aga midagi ei häiri ka». Maitsjad leidsid, et õlu sobiks hästi mereandide või aasia toitude juurde. «Kerge suvine toit,» pakkus Kristjan.