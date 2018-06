Hiiul avatud Rimi supermarketis on alkohol silma alt ära

«Oleme Hiiu Rimi supermarketis alkohoolsete jookide ala paigutanud selliselt, et poekülastaja ei peaks puutuma alkoholiriiulitega vältimatult kokku,» sõnas Rimi turundus- ja kommunikatsioonijuht Andrija Arro pressiteates. «Alkoholi väljapanek on sätitud nii, et see ei ole kohe märgatav ning keegi nende riiulite vahele niisama eksida ei saa.»