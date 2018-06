Pühapäeval külastab Tallinna kuni 3150 kruiisituristi

Kell 8.10 jõudis Vanasadama kai äärde Malta lipu all sõitev 16-tekine ja 316 meetri pikkune Mein Schiff 1, mille pardal on kuni 2500 reisijat. Peterburist saabunud alus lahkub Tallinnast kell 18, et teha järgmine peatus juba Stockholmis.