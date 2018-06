Tele2 langetab mitmeid teenustasusid ja leppetrahve

Näiteks ei küsi Tele2 enam tasu kõnede eristuse tellimise eest ning üks paketivahetus kuus on klientidele tasuta. Tele2 klientide jaoks kaovad kõik tähtajalise lepingu enneaegse lõpetamisega seotud trahvid, teatas ettevõte.

Juhul kui tähtajalise lepinguga on seotud seade, siis klient tasub vaid lepinguga seotud seadme jääkväärtuse või kui seade on saadud tasuta või soodustusega, siis soodustuse ning telefoni jääkväärtuse, kuid mingit leppetrahvi sellele ei lisandu.

Samuti lõpetab Tele2 teenustasu küsimise rahvusvaheliste ning eritariifsete kõnede ja sisuteenuste piiramise eest. Edaspidi on tasuta ka ostudokumendi koopia tellimine ja seenioritele arve tasumine esinduses. Kui kliendil peaks tekkima võlgnevus, siis langetas Tele2 viivisemäära senisega võrreldes kolm korda. SIM-kaardi uue vastu vahetamise tasu langes ligi 50 protsenti.

Senised tasulised teenused nagu telefoni seadistamine või ekraanikaitse paigaldus on kõigi operaatorite klientidele edaspidi Tele2 esinduses tasuta.

Kevadel tööd alustanud Tele2 uue juhi Chris Robbinsi sõnul loobub Tele2 teadlikult iga kuu kümnete tuhandete eurode teenimisest. «Trikke pole, loobume ise küll rahast, aga see tundub meie klientide suhtes aus. Paljud telekomifirmade küsitavad lisatasud on ajale jalgu jäänud ja tarbijale kahjulikud. Muutsime oma lepingutingimused oluliselt paremaks, vähendasime tasusid ja leppetrahve, et liikuda sammhaaval eesmärgi poole saada Eesti parima teenindusega ettevõtteks,» lisas Robbins.