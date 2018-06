Video: vaata, kuidas Lätist ostetud õllepudel taaraautomaadi jaoks «söödavaks» teha

Suurenenud piirikaubanduse tuules kasvab vägijoogist alles jääva klaas- ja plekktaara probleem, sest taaraautomaadid Läti maksumärkidega pudeleid ja purke üldiselt vastu ei võta.

Enne jaanipäeva Lätis šoppamas käinud noormees avastas, et Läti maksumärgise mahakoorimisel tuleb Heinekeni õllepudeli pealt välja vöötkood, mis võimaldab Eestis taara tagastamise eest raha saada. Noormees viis hulgaliselt Lätist ostetud taarat Eestis automaati ning sai pandiraha tagasi.

Taoline tegevus pole Eesti Pandipakend OÜle meeltmööda, kuna nemad peavad nüüd käima pandiraha välja pudeli pealt, mille eest nad pole tagatisraha ettevõtjatelt saanud. «Meie jaoks on see kahjulik. Meie jaoks on tegemist pakendi rikkumisega,» ütles Eesti Pandipakend OÜ juhatuse liige Kaupo Karba.

«Pandiraha makstakse Eesti Pandipakendile vaid Eestis müüdud pakendite pealt, et see hiljem Eesti tarbijale tagastada,» selgitas probleemi olemust pandipakendi kogumise ja taaskasutamise eest vastutava ettevõtte juht.

Sisuliselt maksab alkoholitootja Eesti Pandipakend OÜle enne toote müüki paiskamist iga pudeli pealt «ettemaksu», mille taaratagastaja hiljem endale saab.

«Ma teen kõigi pudelitega nii, et kakun sildi maha!» ütles Postimehele vihje edastanud noormees. Tema hinnangul pole tegemist kellegi petmisega, vaid Lätis pealekleebitud sildi eemaldamine on lihtsalt üks väike trikk.

«Keegi on lihtsalt oma töö tegemata jätnud. Ma tahan sellega (videoga) näidata olukorra absurdsust,» lisas ta.

Eesti Pandipakend OÜ juht usub, et tegemist on ettevõtjate ajutise lahendusega. «Kuna uudised olid ka, et tootjad ei suutnud õlut ette anda Lätti jaanipäeva eel, siis leiti ajutine lahendus, kus Eestis toodetud tooteid müüdi edasi Lätis müüdava vöötkoodi kleebisega,» ütles Karba.