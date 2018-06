Rääkimata tõde: Tele2 praalis osade teenustasude langetamisega, kuid tõstis vaikselt teiste omi

Tele2 loetles hommikul saadetud pressiteates uhkusega üles teenuseid, mille hind 25. juulist kliendi jaoks kas langeb või kaob sootuks. Näiteks kaob tasu kõnede eristuse tellimise eest. Üks paketivahetus kuus on edaspidi kliendile tasuta. Kaovad ära kõik enneaegse lepingu lõpetamisega seotud trahvid.

Lisaks on kõigile klientidele telefoni seadistamine või ekraanikaitse paigaldus Tele2 esinduses edaspidi tasuta. Samuti lõpetab Tele2 teenustasu küsimise rahvusvaheliste ning eritariifsete kõnede ja sisuteenuste piiramise eest.

Tele2 juht Chris Robbins lubas, et mingeid trikke siin ei ole, Tele2 loobub ise rahast, et vaid kliendi vastu aus olla.

Seevastu jättis ettevõte täielikult märkimata, et samal ajal tõstavad nad teiste teenuste hindu. Kõrvutades Tele2 erakliendi uut hinnakirja praegu kehtivaga (alates 2016. aasta 1. märts), tuleb välja, et kallimaks läheb näiteks väga oluline teenus nagu Tele2ga liitumise tasu (varasemalt 3,50, alates juulist 4 eurot). Järelmaksu lepingu sõlmimise tasub tõuseb 6,99 euro asemel 10 euroni. Võlgnevuse tõttu kõnepiiranguga numbri taasavamine hakkab 1,99 euro asemel maksma 4 eurot.

Peale selle on Tele2 mitmete teenuste hindu ümardanud 1 sendi võrra kallimaks (näide: kui varem oli igakuine kõneeristus postiaadressile 1,99 eurot, siis uue hinnakirja järgi on see 2 eurot).