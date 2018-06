Eestlased jätavad Soomes massiliselt parkimistrahve maksmata

Kõige ausamalt maksavad Soomes parkimistrahve venelased ja itaallased, eestlased on kõige hooletumad. Eesti numbrimärgiga autodele kirjutatakse Helsingis välja keskmiselt 10 000 trahvikviitungit aastas.

Parkimistrahvide maksmata jätmise põhjuseks on asjaolu, et Euroopa Liidu sees ei liigu info erinevate riikide ametkondade vahel selle kohta, kas trahv on makstud või mitte.