“Minu parim retsept” võistlustöö: Grillitud veiseliha eesti mehele argipäevaseks kokkamiseks

Kui aga liha on alles, siis on super! Kuumuta uuesti pann, lisa või ja oliiviõli, nüüd lase pann korralikult kuumaks, kui on kasutada eraldi grillpann, siis jumala eest, kasuta seda! Suvisel ajal võid üldse seda elavate süte peal teha. Ühesõnaga - viska liha sinna tulikuuma panni peale, ise hüppa eemale! Aga ära sa miskit kaant kasuta, suva, et hiljem saad naise käest ja pead suure tõenäolsusega hakkama remonti tegema, usu mind, see kõik on seda väärt! Las liha nüüd kärssab. Üks pool kärssab... ja kui tundub, et on ikka korralikult juba pruun, siis pööra liha ümber. Ja las teine pool kärssab... kui kõik neli külge on juba pruunid, siis võta tuli alt ära, viska pannile peotäis kuusevõrseid (või rosmariini) ja las see liha nüüd seisab seal panni peal... Sellega saavutad küpsetusastme medium või medium miinus.