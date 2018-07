Kiirtoidukohad kasutavad juba roboteid, sest töötajaid ei jätku

Nimelt on kiirtoidukohtades väga suur kaadri voolavus. Näiteks toidukoht, kus on palgal 20 töötajat, näeb aasta jooksul läbi jooksmas umbes 30 töötajat. „Selles valdkonnas võib töötaja lihtsalt lahkuda, kui tal on olnud kasvõi üks halb päev,“ nentis Saldworksi tegevjuht Patrick Sugrue. „Kui töötaja on päeva pealt lahkunud, aitab tehnoloogia tekkinud tühimikku täita.“