Viis igapäevast asja, mis on keskkonnale kahjulikud, ilma et arugi saaks

Need on viis enimlevinud asja, mida inimene iga päev kasutades elukeskkonda kõige enam kahjustab:

Raamatut füüsiliselt käes hoida on küll mugav, ent näiteks e-luger ja mõni lugemisaplikatsioon nutitelefonis vähendaks tunduvalt inimkonna ökoloogilist jalajälge.

Patareid sisaldavad mitmeid toksilisi keemilisi ühendeid, mis on elukeskkonnale kahjulikud. aaslaetavad patareid on üks viis, kuidas säästa raha ning elukeskkonda.

Taaraautomaadid eksisteerivad maailmas juba pikemat aega, kuid ligikaudu 91% plastmassist pudelitest leiab oma teekonna lõpu maapinnal. Mõistlikum on hankida endale mõni korduskasutav veepudel.

Iga aasta kasutatatakse kolossaalsel arvul plastmassist ostukotte. Hinnanguliselt jäävad arvud 500 miljardist kuni 1 triljonini. See tähendab seda, et inimkond kasutab iga minut ligikaudu miljonit plastmassist ostukotti. Mõistlikum oleks see kõik asendanda taaskasutavate ostukottidega.