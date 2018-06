Tarbijakaitseamet pani finantsraskustes TEA Kirjastuse musta nimekirja

«Seoses asjaoluga, et kaupleja on mustas nimekirjas, ei ole edasine vaidluste lahendamine tarbijavaidluste komisjonis perspektiivikas ja sekretariaat teeb tarbijale ettepaneku võtta avaldus tagasi, kuivõrd otsuse täitmine ei ole reaalne,» teatas tarbijakaitseameti turujärelevalve osakonna juhataja Hanna Turetski ERR-ile.

Turetski sõnul on sel aastal esitatud TEA Kirjastuse vastu viis avaldust, millest nelja osas on tarbijavaidluste komisjon teinud otsuse ja kõik tarbija kasuks. See tähendab, et kauplejal on kohustus tagastada tarbijale saamata jäänud köidete eest raha.