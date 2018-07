Lugeja küsib: kas saan oma ühiskaardiga sõita ka teistes maakondades?

Null eurot maksev pilet kehtib eilsest alates avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatavatel Tartu-, Jõgeva-, Valga-, Põlva-, Võru-, Viljandi-, Ida-Viru-, Järva-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaa maakondlikel bussiliinidel.

Sõitjatel on oluline tähele panna, et nulleurose piletiga ei saa sõita kaugeltki kõikidel bussiliinidel, vaid üksnes nendel, mille käigus hoidmist koordineerib kohalik ühistranspordikeskus. Sellistel liinidel sõitvate busside esiklaasil või elektroonilisel tablool on tähis «Tasuta».

Bussi sisenedes tuleb bussijuhile öelda, millisesse peatusesse soovitakse sõita, ning seejärel sõit valideerida ehk registreerida ühiskaardiga. Sõidu registreerimata jätmine on võrdne piletita sõiduga, mis on karistatav kuni 10 trahviühikuga.

Neil, kel veel ühiskaarti ei ole, on võimalik see omale kahe euro eest soetada bussijuhi käest. Ühiskaardi ostmine on ühekordne väljaminek. Inimesed, kellel on ühiskaart juba olemas, ei pea omale uut ostma.

Erineva kujundusega ühiskaardid on ristkasutatavad sõltumata nende kujundusest. See tähendab, et Tallinna ühiskaardiga saab sõita näiteks Jõgevamaa tasuta liinidel ja Tartu ühiskaardiga Valgamaal.