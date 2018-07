Lugeja küsib: miks teavitab Urram raamatu tagastamistähtajast kell neli öösel?

«Raamatukogude programmi Urram (lugeja.ee), millega on liitunud väga paljud Eesti raamatukogud, kaudu saab lugeja tellida meilile teavituse, kui hakkab lähenema tagastamistähtaeg või kui raamatukogusse on tagastatud teavik, mille järjekorras lugeja on. Väga hea lahendus, et tagastamine ei ununeks ja saaks kiiresti infot saabunud raamatu kohta, aga...