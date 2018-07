Elektrihinda ähvardab hüppeline tõus: kas on aeg elektripakett üle vaadata?

Eesti Energia energiamüügi Eesti turu juhi Jaak Jõe sõnul tuleks elektripaketi valimisel kaaluda, millised on tarbimisharjumused ja kui oluline on elektrihinda lepinguperioodil ette teada. Neil, kes soovivad end elektri turuhinna tõusmise riski eest kaitsta, on mõistlik valida fikseeritud hinnaga elektripakett. «Elektri hinnatõusu risk jääb sellisel juhul elektrimüüja kanda,» sõnas Jõgi ja lisas, et fikseeritud hinnaga pakett annab hinnakindluse, sest elektribörsi kõikumised elektriarvet ei mõjuta ning kokkulepitud kilovatt-tunni hind lepinguperioodil ei muutu.

Selline pakett sobib kõige paremini inimesele, kes eelistab stabiilset hinda ning ei soovi iga päev oma elektritarbimist jälgida. «Kui klient on valmis elektrihinna osas võtma keskmisest suuremat riski ja soovib ajastada oma tarbimist börsihinna soodsamatele tundidele, siis sobib kliendile paremini börsihinnaga pakett,» märkis Jõgi.

Elektriarve suurust saab igaüks ka ise mõjutada. «Kuna kogu Eesti on üle viidud kaugloetavatele arvestitele, saavad Eesti Energia kliendid tunnise täpsusega iseteenindusest või mobiiliäpist vaadata, kuidas on nende elektritarbimine ajas muutunud ning võrrelda seda nädala, kuu või aasta lõikes,» selgitas Jõgi ja lisas, et hoides oma tarbimisel pilku peal, näeb täpselt, millist mõju on arvetele avaldanud näiteks energiasäästlikumad kodumasinad või kütteperioodi algus.