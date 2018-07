Mida teha kodus tekkivate ehitusjäätmetega?

«Lihtsaim viis koduse remondi käigus tekkivate jäätmete lahtisaamiseks on koguda jäätmed nt esikus suurtesse prügikottidesse ning siis tellida jäätmekäitlejalt ehitusjäätmete konteiner,» viitas Tammaruja lisas, et eriti sobiv on selleks Big Bag tüüpi jäätmekott, kuhu mahub üks kuupmeeter ehitusprügi ning mida on mugav kortermajade trepikodade kõrvale hetkeks paigutada.