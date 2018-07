AirBaltic ja Nordica on saartele lendamisest huvitatud

Nordica äriarendusjuht Sven Kukemelk kinnitas Saarte Häälele , et nemad on kahtlemata huvitatud hankel osalemisest. «Kuna dokumente on palju, tutvume tingimustega ja suure tõenäosusega osaleme,» sõnas Kukemelk.

AirBalticu meediakontakt Eestis Julia Piilmann tõdes, et avaldatud konkurss tuli nende jaoks mõningase üllatusena, kuid huvi asja vastu on neil täiesti olemas. Nõnda asus lätlaste lennufirma tema sõnul lennuhanke tingimustega tutvuma, et teha neile esmane analüüs. «Seni aga kinnitame, et airBaltic on potentsiaalselt huvitatud Tallinna–Kuressaare lennuliinil opereerimisest,» kinnitas lennufirma esindaja.