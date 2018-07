Elektrihinna tõus taneb tarbijad valiku ette – kas on aeg vahetada elektripaketti?

Elektrum Eesti OÜ tegevjuhi Andrus Liivaranna sõnul kujuneb elektri koguhind lõpptarbijale mitme hinnakomponendi summana, vabalt kujunevale elektrienergia hinnale lisanduvad riiklikult reguleeritud võrgutasud, elektriaktsiis, taastuvenergia tasu ja käibemaks.

«Energiaturgudel elektrienergia hinnad muutuvad pidevalt, hindade alla või ülespoole liikumist põhjustavaid tegureid on seejuures rohkem kui üks,» sõnas Liivarand ja lisas, et viimased paar aastat on elektritarbijad ära harjunud üsna madalate hindadega ja igasugune vähegi jõulisem muutus tekitab tarbijates kahtlemata nii küsimusi kui ka spekulatsioone tulevikusuundumuste osas.

Elektrienergia hindade käitumise etteprognoosimine energiaturgudel on Liivaranna sõnul aga üsna lootusetu ettevõtmine, kuna ette tuleb ennustada väga mitmete tegurite koosmõju. «Hinnakõikumised on tavapärased ning taastuvenergia võimsuste lisandumine ühtsesse energiasüsteemi tähendab paratamatult tulevikus veelgi suuremaid kõikumisi hetketuru hindades (kuna tuul ei puhu kogu aeg, samuti ei paista päike öösel),» selgitas Liivarand. Tulevikutehingute pakkumisi vaadates on oluline tehingu tegemise ajastus. Liivarand soovitab suurtarbijatel elektripaketti valides kindlasti kaasata energiaturgude spetsialistid, kes igapäevaselt turgude liikumist jälgivad.

Elektri lõpptarbijad (kodukliendid, äritarbijad) peaksid Liivaranna sõnul lähtuma sellest kui suuri hinnariske soovitakse võtta ise ja kui suures osas jätta see elektrimüüjale. «Börsihind võimaldab maksimaalselt osa saada hetketurul toimuvast hinnaliikumisest, kuid hinnad võivad kiiresti muutuda nii alla kui ülespoole ja selline muutuvhinnal põhinev elektripakett sobibki rohkem neile, kes ise aktiivselt oma elektritarbimist soovivad juhtida ja kokku hoiavad läbi erinevate targa kodu seadmete ja nutikate lahenduste,» kirjeldas Liivarand. «Õnneks on selliseid tarbimise juhtimise lahendusi turule pidevalt lisandumas ja lähiaastatel võiks toimuda läbimurre ka palju rohkemate tarbijate teadvuses.»