KFC kiirtoidukett Eestis veel niipea uksi ei ava

Pro Kapitali poolt Ülemiste keskuse lähedusse rajatava kaubakeskuse T1 Mall of Tallinn brutomaht on kokku 130 000 ruutmeetrit, sellest ligi 55 000 ruutmeetrit moodustab üüripind. Lisaks kohvikutele ja restoranidele avatakse keskuses Selveri hüpermarket, kobarkino, meelelahutuskeskus ning vaateratas, mis püstitatakse keskuse katusele. AS Merko Eesti Ehitus alustas keskuse ehitustöödega 2015. aastal ning see avatakse külastajatele 2018. aasta oktoobris.