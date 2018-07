Järjekordne pood teatas puurikanade munade müügist loobumisest

«Meil on hea meel Stockmanni otsuse üle liituda teiste Eesti jaesektori ettevõtetega, kes on teatanud, et lõpetavad puurimunade müügi aastaks 2025,» tervitab Stockmanni otsust loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud Loomad president Kristina Mering. «Puurivaba munatootmine on suund, mille on võtnud ettevõtted Euroopas, Ameerikas, Aasias ja mujal maailmas ning loomade heaolu silmas pidades on rõõm tõdeda, et enamik kui kolmandik Eesti jaesektorist on teatanud puurimunade müügist loobumisest ning väärtustavad kanade heaolu munatootmises.»