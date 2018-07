Sügavkülmutatud köögiviljade tootja kutsub tagasi maisi sisaldavad tooted

Greenyard kutsub ettevaatusabinõuna tagasi tooted, mis on valminud 13.08.2016–20.06.2018. Greenyard on nende toodete tootmise ajutiselt peatanud.

«Toodete tagasikutsumine ei tähenda, et need on tegelikult saastunud, kuid rakendame võimalikult palju ettevaatusabinõusid, sest toiduohutus on meile esmatähtis. Kutsume need tooted kaubandusest ja tarbijatelt tagasi ning palume neid mitte tarbida. Vabandame klientide ees tekkinud olukorra pärast,» ütles Härmavilja tootejuht Helena Alesma.