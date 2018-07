Toitu müüvatel veebisaitide esineb mitmeid puudusi

VTA toiduosakonna juhataja Heneli Lambi sõnul osutus kõige sagedasemaks veebipoodidele märkuse tegemise põhjuseks kohustusliku toidualase teabe puudumine. «Nähtus, et tihti jäetakse esitamata informatsioon toidu koostisosade, sealhulgas allergeenide kohta. Ometi on teave koostisosade, allergeenide, energiasisalduse ja toitainete koguste kohta teadliku ostuotsuse tegemiseks tähtis,» märkis ta.

VTA tuletab meelde, et veebikeskkonnas toidu müügil (sh sotsiaalmeediakanalite ja ostu-müügiportaalide vahendusel) on kohustuslik müügipakendisse pakendatud toidu puhul esitada toidu nimetus, koostisosade loetelu (sh allergeenid trükikirjas eristuvana) ning toitumisalane teave. Eesti tarbijale müüdava toidu puhul on kohustuslik esitada teave eesti keeles. Samuti kohaldub toidualase teabe esitamise kohustus lahtise toidu müügil läbi veebikeskkonna, mille puhul on oluline tuua välja toidu nimetus ning selles esinevad allergeenid. Eelmainitust tulenevalt puudutab nõue ka toitlustusettevõtteid, kes pakuvad roogade veebi teel koju tellimise võimalust.