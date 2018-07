Maahärra kutsub tagasi külmutatud köögiviljade segu

«Maahärra külmutatud toote tagasikutsumine on ettevaatusabinõu, kuna toiduohutus- ja kvaliteet on meie ettevõtte poliitikas tähtsuselt esimesel kohal. Palume allpool toodud märgistusega «Maahärra mehhiko segu» mitte tarbida, sest patogeen Listeria monocyognenes põhjustab tõsiseid tervisekahjustusi. Kutsume toote kaubandusest ja tarbijatelt tagasi. Vabandame klientide ja lõpptarbijate ees tekkinud olukorra pärast,» kommenteeris Premia Tallinna Külmhoone AS kvaliteedijuht Kaja Räim.