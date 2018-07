Lugeja küsib: millal saab Elroni rongides iseteeninduskassast piletit osta?

«Rongides olevad piletimasinad on üks osa terviklikust piletisüsteemist, mis hõlmab lisaks mitmeid teisi komponente ja funktsionaalsusi. Süsteemi katsetamise käigus on ilmnenud kitsaskohti, mis ei ole praegu lahendust leidnud ja seetõttu ei saa veel piletisüsteemi kasutusele võtta. Samuti ei saa me veel prognoosida võimalikku aega, mil piletimasinad võiksid toimima hakata. Pileteid saab seni osta harjumuspärastel viisidel – kõige soodsam on soetada pilet ette veebist ning endiselt saab sõidu eest tasuda ka rongis meie klienditeenindaja juures.»