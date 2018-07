Suvituslinnades maksab kõhutäis tihti rohkem kui pealinna restoranides

Söögikohad ise põhjendavad kõrgeid hindu kvaliteetse tooraine kasutamisega ning kinnitavad, et kliendid on rahul ja majad pidevalt täis, vahendab ERR Uudised.

Pealinlikud hinnad - ja kõrgemadki - võtavad vastu pea kõikides suvituslinnakestes, ehkki kaudsed kulud näiteks rendile on kindlasti pealinna lokaalidest soodsamad. Suvi ehk siseturismi kõrgaeg on aga toitlustajatele talvise rasva kogumise aeg - kes suvel rege ei rauta, see talvist madalhooaega üle ei ela. Hinna teeb kõrgeks ka kalli tooraine kasutamine.