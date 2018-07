Puust ja punaseks: kolm küsimust ja vastust paroolikaartide kaotamise kohta

Esmalt võiksid hinnata oma vajadusi ja võimalusi. Paroolikaardil on mitmeid häid ja turvalisemaid alternatiive: Smart-ID, Mobiil ID, ID-kaart ja PIN-kalkulaator. Kui kasutad nii interneti- kui ka mobiilipanka, soovitame võtta kasutusele Smart-ID või mobiil-ID. Viimasel ajal on aina populaarsemaks muutumas Smart-ID, mis sobib ennekõike just nutitelefoni kasutajale. Smart-ID on tasuta teenus ning selle saab nii iseseisvalt nutiseadmesse alla laadida kui ka vormistada pangaesinduses. Mobiil-ID on tasuline teenus (ligi 1 euro kuus), mis sobib ka nuputelefoni kasutajatele. Mobiil-ID vormistamiseks tuleb pöörduda oma mobiilioperaatori poole. Kui nutiseadet ei ole ja kasutad peamiselt internetipanka, soovitame valida ID-kaardi või PIN-kalkulaatori. ID-kaardiga panka sisenedes on vaja ID-kaardi lugejat ja arvutisse peab olema installeeritud vajalik tarkvara. Lisaks tasub jälgida, et ID-kaardi sertifikaadid oleks uuendatud. Ilma nendeta ei saa ei internetipanka ega muid e-teenuseid kasutada. PIN-kalkulaator on tasuline ja selle saab pangaesindusest. Pangakontori töötajad tutvustavad hea meelega, kuidas seda kasutada.