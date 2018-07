Lugeja küsib: miks on kodus puskari ajamine keelatud?

«Vastavalt alkoholiseaduse § 7 lõikele 1 on keelatud käidelda puskarit. Alkoholi käitlemine tähendab alkoholi valmistamist, töötlemist, villimist, pakendamist, müügiks pakkumist, müüki, hoiustamist, ladustamist ehk igasugust alkoholiga toimetamist. Alkoholiseaduse mõistes on puskar defineeritud kui kodusel viisil pärmilisel alkoholkäärimisel tekkiva liitse vedeliku destilleerimisel saadav kange alkohoolne jook, mis sisaldab puskariõlisid. Seega puskariks loetakse kodus valmistatud kanget alkoholi. Kange alkoholi valmistamiseks peab ettevõtja omama hügieeni ja majandustegevuse seisukohalt tegevusluba ning aktsiisiladu. Kange alkoholi turustamiseks peab toode olema maksumärgistatud (üle 22% vol) ja olema kantud alkoholiregistrisse.

Põhjus, miks on lubatud valmistada kodusel teel õlut ja veini, kuid mitte kangeid alkohoolseid jooke, tuleneb sellest, kuidas alkohoolseid jooke toodetakse. Kääritatud joogid valmistatakse üldiselt loodusliku protsessi teel ehk need kääritatakse pärmi abil. Suurema alkoholisisaldusega ehk suurema kontsentratsiooni saamiseks kääritatud jook destilleeritakse, mis tähendab, et eemaldatakse aurutamise teel osa vedelikust. Alkohoolsete jookide valmistamisel (eelkõige alkohoolsete jookide destilleerimisel) on seejuures oluline teada tooraine koostist ning jälgida ja kontrollida tootmisprotsessi. Kodustes tingimustes pööratakse vähem tähelepanu tooraine koostisele ning tootmisprotsess on rohkem juhuslik.