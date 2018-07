«30 protsendi sees on väga suur osa tööstusel. Kui me räägime kaubandusest, siis sealt tuleb tagasi väga palju puhast ja korralikku materjali – pappi, kilet, plasti –, mida on üsna hea taaskasutusse suunata,» ütles Luude. Tema sõnul on sortimise puhul nõrk lüli kodumajapidamised.