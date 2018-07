Nordica jätkab lendude tühistamist ka pühapäeval

Nordica pressiesindaja Toomas Uibo ütles laupäeval Postimehele, et firmas on haiguslehel üle 20 inimese ja see põhjustabki lennugraafikutes häireid. Uibo sõnul on mitmed töötajad ka puhkuse katkestanud ja appi tulnud, ent kõiki lende pole suudetud päästa. Uibo kinnitusel ei tohi stjuardessid ka väiksema külmetusega lennata.