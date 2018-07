Kuidas leida ideaalne praktikakoht?

Alusta praktikakoha otsinguid varakult. Pole saladus, et kõige sagedamini tehakse praktikat suviti, mil õpingud igapäevast tööd ei sega ning vajadus abikäte järele kõige suurem on. Eesti Tööandjate Keskliidus parima praktikandi konkurssi «Praktik Cum Laude» korraldava Anneli Entsoni sõnul peab praktika andma ennekõike intensiivse õpetliku kogemuse ja selleks võib kõige õigem aeg olla sõltuvalt organisatsiooni tegevusvaldkonnast hoopis sügis, talv või kevad.

«Uuri võimalikust praktikakohast, millal on nende töös kõige kriitilisem periood. Võib-olla tasub leppida juba täna kokku praktika järgmise aasta kevadeks, et saada osa oma unistuste ettevõtte kõige põnevamatest ettevõtmistest,» soovitab Entson.

Mõtle välja, milline oleks ideaalne praktikakoht. Kas soovid töötada suuremas ettevõttes, kus saad jälgida organisatsiooni kui terviku toimimist ja näha, kuidas sinu valitud eriala igapäevatöö käigus sellesse panustab? Võib juhtuda, et sinu eriala parim väljund pole üldse nimekas rahvusvahelises organisatsioonis, vaid mõnes väikses kohalikus idufirmas või mikroettevõttes, kus praktika käigus tehtud töö tulemused on koheselt näha ja lihtsalt mõõdetavad. «Tulevane tööandja hindab praktikaettevõtte nimest kindlasti rohkem seda, kas praktikakogemus oli sisukas ja õpetlik või mitte,» kinnitab Anneli Entson.

Otsi võimalikult paljudest kanalitest. Tööandjate Keskliidu haridusnõuniku sõnul ei pea kinni haarama kohe esimesest silma hakkavast praktikavõimalusest, vaid tasub end oma erialas tegutsevate organisatsioonidega paremini kurssi viia. «Vaata, millised erialaliidud sinu valdkonnas tegutsevad, tutvu sinna kuuluvate organisatsioonide ja nende suurimate projektidega, vaata ringi Facebookis ja LinkedInis, uuri oma kooli karjäärikeskustest võimalike praktikapakkujate kohta, pane tööle kõik oma kontaktid, et sinu soov saada praktikakoht jõuaks võimalikult paljudesse ettevõtetesse, kus väärtusliku kogemuse saada võiksid,» annab ta nõu.

Näita üles algatusvõimet. Ära jää ootama, et praktikakohti pakkuvad ettevõtted panevad üles kuulutuse – saada ise oma unistuste praktikaettevõttesse motivatsioonikiri ja CV. Selgita võimalikult täpselt, millist kogemust loodad praktikast saada ning näita, et oled viinud end ettevõtte tegemistega põhjalikult kurssi, viidates projektidele või saavutustele, mille laadsetes ettevõtmistes sa osaleda sooviksid.

«Selle asemel, et jääda käed rüpes vastust ootama, haara telefon ning helista ettevõtte personalijuhile või Sinu kõige tõenäolisemale praktikajuhendajale, et oma huvi veelgi konkreetsemalt väljendada. Praktik Cum Laude konkursil toovad tööandjad parimate praktikantide ühe peamise omadusena sageli välja just initsiatiivikuse, mida peaks väljendama juba praktikakohta otsides,» nentis Entson.