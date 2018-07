Eesti Pank soovitab inimestel igaks juhuks sularaha kaasas kanda

12 tundi, mille jooksul tuleb hädaolukorra seaduse kohaselt rikke korral taastada kaardimakse- ja pankade vahelise tehingud, on Eesti panga riskijuhi sõnul määratud kriisiolukordadeks, nagu küberrünnakud ja terroriaktid, vahendab ERR uudised.

Tehniliste rikete korral on see aeg märksa lühem, selgitas Kukk ning lisas, et pühapäevase juhtumi puhul ületati taastamise ajalimiit, mil ei suudetud poolteise tunni jooksul süsteemi taastada.