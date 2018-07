Lugeja küsib: miks pean EV 100 ühislaulmisele pileti ostma?

«Üheslaulmine on Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks loodud täiesti uus formaat, mis aitab 19. augustil tuua üle maailma samal ajal ühes laulma kõik Eestit kalliks pidavad inimesed. 100 minuti jooksul laulame sajandi jooksul armsaks saanud laule.

Kogu ettevõtmise südameks on Tallinna lauluväljak, kust Eesti Televisiooni vahendusel jõuab pidu üle kogu maailma. Teleülekanne on varustatud laulusõnadega võimaldamaks üle maailma kaasa laulda ja nii saab ehk tekkida suurim üleilmne eestikeelne koor. Pärast seda tuleb lauluväljakul järelpidu «Sajandi sumin», kus armastatud artistid laulavad tuntud ja rahvalikke laule.

Üheslaulmisest osavõtmise eelduseks pole seega lauluväljakule pileti ostmine. Pidu toimub samal ajal üle kogu maailma, mis muudabki selle rahvapeoks. Üheslaulmise eesmärk on panna üle maailma eestlaste ja nende sõprade hääled kõlama. Lauluväljakul on piletiga kohad, et katta produktsioonikulusid.»